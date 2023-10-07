سبع عملياتِ إطلاق نار تستهدف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة منذ صباح اليوم 

تتواصلُ أعمال المقاومة في الضفة الغربيةِ منذ صباح اليوم تزامنًا مع معركة "الطوفان الهادر" التي أعلن عنها القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف.

وأمطرت المقاومة بصلياتٍ من الرصاصِ سبع مواقع عسكرية وحواجز للاحتلال في الضفة الغربية، حتى اللحظة.

واستهدف المقاومون حاجز مخيم قلنديا وعلى عدة حواجز عسكرية في محيط نابلس، كما استهدفوا مستوطنه بيت حيفر القريبة من شويكة في طولكرم، و سيارة للمستوطنين على الشارع المحاذي لقرية عربونة شرق مدينة جنين، ومستوطنة كريات أربع بالخليل.

وفي الأغوار استشهد شاب فلسطيني، بعد خوضه اشتباك مسلح أسرف عن إصابة جندي، كما أطلق المقاومون، النار صوب سيارة للمستوطنين على الشارع المحاذي لقرية عربونة شرق جنين

وأحرق الشباب الثائر مدخل الحاجز العسكري شمال مدينة قلقيلية، كما انطلقت صفارات الإنذار في مستوطنة "عشهيل" قرب الخليل للتحذير من تسلل مسلحين للمكان.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال على معبر الشمالي لمدينة قلقيلية، كما تضرر أحد جيبات الاحتلال عقب رشقه بالحجارة أثناء اقتحام بلدة بيتا

كما اندلعت مواجهات في منطقة باب الزاوية في الخليل، وفي مخيم شعفاط في القدس.

وانطلقت مسيرات عارمة في عدّة مناطق بالضفة حيث شهد دوار الشهداء وسط نابلس تجمع حاشد، وانطلقت مسيرات حاشدة في جنين وطوباس ورام الله ودوار ابن رشد في الخليل وبيت لحم، كما شهدت القدس مسيرة احتفالية بمعركة "طوفان الأقصى".

وكان صباح اليوم، قد أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، عن البدء بعملية "طوفان الأقصى"، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته الوحشية بحق شعبنا ومقدساته.