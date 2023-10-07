المباحث العامة: نتابع توفر السلع والمواد الأساسية في ظل التطورات الميدانية

أكدت دائرة مباحث التموين توفر السلع والمواد الأساسية في جميع محافظات قطاع غزة في ظل التطورات الميدانية والعدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحة أن فرق المباحث تقوم بجولات ميدانية مكثفة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية وجميع مراكز تقديم الخدمة، والتأكد من توفر السلع بأسعارها الطبيعية.

وحذرت المباحث العامة من أية محاولات لاستغلال الظروف الحالية عبر احتكار السلع أو رفع أسعارها، وتدعو المواطنين للإبلاغ عن أية حالات احتكار أو استغلال وذلك من خلال الاتصال أو المراسلة على واتساب عبر الرقم 00972595959400، أو عبر الرقم الوطني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109).