القيادي ناصر الدين يدعو للنفير والمشاركة في طوفان الأقصى وصد المستوطنين بالضفة

دعا مسؤول مكتب القدس في حركة "حماس" هارون ناصر الدين، أبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل للنفير ضمن معركة طوفان الأقصى المباركة، وحماية المسجد الأقصى، والمشاركة في صد عدوان المستوطنين ومخططاتهم التلمودية.

وأكد ناصر الدين، اليوم السبت أن هذه المعركة المباركة هي معركة الأمتين العربية والإسلامية، وهي خطوة على طريق تحرير المسجد الأقصى المبارك، واستعادة أرضنا المحتلة، وأن شرف الرباط في الأقصى والبلدة القديمة جزء من هذه المعركة، لا يتخلف عنه إلا محروم.

ولفت إلى أن من واجب أبناء شعبنا، وأحرار الأمة العربية والإسلامية اليوم أن يقولوا كلمتهم ويساهموا في هذه المعركة بكل ما أوتوا من الوسائل والقوة، مضيفًا "الأقصى ليس وحيدا، وشعبنا في طليعة المواجهة، والنصر حليفنا في هذه المعركة، بعز عزيز أو ذل ذليل".