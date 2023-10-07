ثوري فتح يؤكد حق شعبنا بالدفاع عن نفسه في إطار وحدته الوطنية

أكد المجلس الثوري لحركة “فتح”، حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه في إطار وحدته الوطنية التي يجب أن تحافظ عليها كل الأطراف على الساحة الفلسطينية، وأن “فتح” منخرطة في الدفاع عن شعبنا في كل مكان.

وشدد المجلس الثوري على ضرورة تعميق التلاحم في هذه المعركة البطولية، آملا من الجميع الدفاع عن قرانا وبلداتنا ومدننا وفي كل مكان أمام هجمات الاحتلال ومستوطنيه.

وفيما يلي نص بيان المجلس الثوري:

أمام عظمة شعبنا وهو يخوض معركة الدفاع عن كرامتة ومقدساته وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك القبلة الأولى للمسلمين، وأمام ما جرى ويجري على غزة الصامدة التي تعرضت ولا زالت لأبشع حصار مستمر منذ اكثر من عشرين عاما حيث اظهر شعبنا بطولة تاريخية يفخر بها.

شعبنا قدم بطولات متلاحقة منذ انطلاقة الثورة في الفاتح من يناير عام 1965 وما تلاها من انتصار في معركة الكرامة، وبطولات شعبنا في قلعة اشقيف وانتفاضاته المتلاحقة من أجل نيل الحرية والاستقلال.

إن شعبنا يدافع عن مقدساته الإسلامية والمسيحية والأقصى في ظل تواصل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحقه أمام صمت دولي مريب، حيث أطلقت حكومة نتنياهو وبن غفير وسموترتش العنان للمستوطنيين الفاشيين للامعان قتلا بحق أبناء شعبنا العزل ومقدساته وأسراه في سجون الاحتلال.

وإننا في المجلس الثوري نؤكد حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه في اطار وحدته الوطنية التي يجب أن تحافظ عليها كل الأطراف على الساحة الفلسطينية، مؤكدين أن حركة فتح منخرطة في الدفاع عن شعبنا في كل مكان، مؤكدين لأبناء فتح خاصة ولكل أبناء شعبنا ضرورة تعميق التلاحم في هذه المعركة البطولية، آملين من الجميع الدفاع عن قرانا وبلداتنا ومدننا وفي كل مكان أمام هجمات الاحتلال ومستوطنيه