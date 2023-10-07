النائب زعارير: طوفانُ الأقصى ثأرت للأقصى وللضفةِ ووجهت ضربة موجعة للعدو

أكد النائب باسم زعارير أن معركة طوفان الأقصى جاءت ردًا على اقتحامات الأقصى واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الضفةِ الغربية وأهلها وممتلكاتِهم.

وشدد أن معركة طوفان الأقصى وجهت ضربة موجعة للاحتلال وأجهزة استخباراته، الذي لم يكن يتوقع كثافة هذه النيران.

وبيّن أن كتائب القسام والمقاومة باغتوا الاحتلال بكل جرأةٍ فاقت كل توقعات أجهزة أمنـه، لافتًا أنه سيكون انهيار في المنظومة الأمنية الصهيونية.

وأشار إلى أنّ أسر كتائب القسام لعشرات الجنود والضباط الإسرائيليين، أمل لآلاف الأسرى الفلسطينيين في التحرير.

وأعلن صباح اليوم القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، عن البدء بعملية "طوفان الأقصى"، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته الوحشية بحق شعبنا ومقدساته.