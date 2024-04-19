أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، أن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزَعَمَ فيها أن حركة حماس هي من يعيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ هي تأكيدٌ على انحياز الإدارة الأمريكية السافر للفاشية الصهيونية.

وقالت حماس في تصريح صحافي، " إن مزاعم بلينكن تؤكد دعم وإسناد أمريكا للاحتلال الصهيوني، وتشير إلى التزييف "الواضح" للواقع الذي يؤكّد أن من يُعطِّل مسار المفاوضات ولحساباته السياسية الشخصية؛ هو الإرهابي نتنياهو".

وشددت حماس على أنها انطلقت في سلوكها التفاوضي من مصلحة شعبنا الفلسطيني، وأولوية وقف العدوان الوحشي عليه، وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين، وإنهاء معاناته الإنسانية التي صنعتها آلة القتل المموّلة أمريكياً.

وتابعت: إن "الإدارة الأمريكية إن أرادت حقاً وقف هذه المأساة، فعليها الضغط على رئيس حكومة الاحتلال المجرم، ووقف الغطاء السياسي والعسكري الأمريكي لجرائم الإبادة والتجويع التي يمارسها الاحتلال النازي ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة".