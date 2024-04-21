كشفت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام، يوم الأحد، عن مشاهد لكمين نصبته لقوات الاحتلال، بالقرب من قرية النبي إلياس، في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.



وأظهرت المشاهد عناصر القسام، خلال التخطيط للكمين، عبر رسم نقاط التمركز، ومهاجمة الاحتلال، واستهداف حافلات المستوطنين، وتأمين طريق الانسحاب للمقاومين.

وظهر في المشاهد أحد المقاومين، لحظة خروجه من السيارة، وإطلاقه النار تجاه حافلة للمستوطنين، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم، بينهم مجندة.

واستدرج مقاتلو القسام جنود الاحتلال إلى مكان الكمين، وفخخوا سيارة نصبت بداخلها كاميرات لمراقبة الجنود، من أجل تفجيرها لحظة وصولهم.



يشار إلى أن العملية وقعت قبل نحو أسبوعين، وكشفت القسام عنها اليوم بتسجيل يوضح طريقة التخطيط لها.