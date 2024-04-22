(بالصور والفيديو) إصابة 3 مستوطنين بجروحٍ متفاوتة بعملية دهس غرب القدس المحتلة

أصيب 3 مستوطنين بجروح متفاوتة، وذلك جراء عملية دهس وقعت في القدس، صباح اليوم الإثنين، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام العبرية.

وفي التفاصيل، تلقت طواقم الإسعاف بلاغًا عن جرحى جراء عملية دهس في القدس، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وأفادت في بياناتها لوسائل الإعلام بإصابة 3 مستوطنين بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، فيما يشتبه أنها عملية دهس بالقدس الغربية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن منفذي عملية الدهس التي أصيب بها 3 مستوطنين تمكنا من الانسحاب من المكان، حيث أجرت الشرطة عمليات بحث وتفتيش عنهما، وأعلن عن اعتقالهما لاحقًا، دون تفاصيل.

ولفتت إلى، أن العملية وقعت في الحي الاستيطاني المسمى "روميما"، وهو في غربي مدينة القدس، قرب المحطة المركزية للحافلات في موقعين منفصلين، بحسب ما أفادت القناة 12 العبرية.

وأعلنت شرطة الاحتلال، في بيان مقتصب، وقوع عملية دهس قرب محطة الحافلات المركزية في القدس، وإصابة 3 من المستوطنين، والعثور على سلاح كارلو في المكان بعد انسحاب المنفذين من المكان وجرت ملاحقتهما، على ما ورد في البيان، حيث أعلن عن اعتقالهما.

وأوضحت الشرطة في بيان آخر أن عناصرها اعتقلوا شابين في القدس قالت أنهما كانا يقودان سيارة نفذا بها دهس مستوطنين.

واستنفرت شرطة الاحتلال قواتها إلى مكان العملية، ونصبت الحواجز ونشرت عناصرها بحثا عن المركبة الضالعة في عملية الدهس، علما أن قوات الاحتلال عززت من وجوده العسكري بالقدس المحتلة، لتأمين الاحتفالات بـ"الفصح العبري" في ساحة البراق واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.