حث الجنرال الإسرائيلي المتقاعد والخبير العسكري، إسحق بريك، "إسرائيل" على إعلان انتهاء الحرب على قطاع غزة والاعتراف بالخسارة، محذرًا من حرب إقليمية لم تشهدها "تل أبيب" من قبل.

واضاف إسحق بريك، لصحيفة "Maariv" العبرية، "على إسرائيل أن تعلن انتهاء الحرب، لقد أخرجنا قواتنا من غزة على أي حال، ولا توجد وسيلة لتدميرها بشكل كامل، ودخول رفح لن يساعد، إذا لم تدركوا ذلك، فلقد خسرنا بالفعل".

وأوضح، أنّ "تدمير حماس بشكل كامل"، كما كان يكرر رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو بشكل يومي، هو "شعار فارغ، لا أساس له على الإطلاق".

أضاف أنّه نتيجة السير وراء هذا الشعار، فإنّ "إسرائيل تسير الآن نحو فقدان الأسرى، ونحو فقدان العالم، وخسارة الاقتصاد، وأيضاً نحو خسارة الأمن الاستراتيجي".

فيما أشار بريك إلى، أنّه "ليس لدى المستويين السياسي والعسكري رؤية استراتيجية، فيما رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي تحمّل مسؤولية صورية". ورأى أنّه "كان على الجيش الدخول إلى رفح قبل ذلك"، إذ إنّ "الدخول إلى هناك الآن سيُنهي علاقة إسرائيل مع العالم".

كما انتقد استسلام بنيامين نتنياهو لضغط وزراء حكومته المتطرفين وقال: "شعرت بأنه يفضل الحكومة على إنهاء الحرب، نتنياهو يتغذى من ضغوط سموتريتش وبن غفير، والحقيقة أنه حتى عندما يفهم الكارثة فإنه يتماشى معها".

وعلى المستوى الإقليمي، حذر الجنرال السابق إسحق بريك، من أن "إسرائيل" في طريقها إلى حرب لم تشهدها من قبل، وقد تكون إقليمية شاملة في المنطقة بأكملها.

وأشار الجنرال السابق، بالوقت نفسه، إلى أن الجبهة الداخلية غير جاهزة بشكل كامل لحرب شاملة، وليس لديها ما يكفي من القوات البرية للقتال على عدة جبهات.

وشدد على، أن نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قادوا "إسرائيل" إلى أسوأ فوضى منذ قيامها، قائلاً إنهم يديرون الحرب بطريقة غير عقلانية ويجلبون المخاطر والكوارث لتل أبيب.كما أكّد إسحق بريك أنّ الحرب كما تُقاد الآن ستؤدي إلى خراب "الهيكل الثالث" (تعبير توراتي لزوال "إسرائيل") إذا لم يتم إيقافها.