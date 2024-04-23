خبير لـ(الرسالة): أثبتت الحرب أن الشعب بأسره مستهدف ومن حمّل طرفا بعينه المسؤولية كان مخطئا

قال اللواء محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، إنّ الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، أثبتت أن الشعب الفلسطيني بأسره مستهدف من الاحتلال، "ومن حمّل طرفا بعينه المسؤولية كان مخطئا وفاقدا للصواب".

وأضاف المصري لـ(الرسالة): "المعركة أثبتت أنها لا تتعلق برد فعل على السابع من أكتوبر، فنارها اشتعلت في مخيمات الضفة وقراها، وفي الداخل والقدس والنقب"، وهذا يتطلب سؤالا من كل المتفرجين "أي مبرر ستخلقونه بعد ذلك؛ لتتأكدوا من أن هذه الحرب لم تكن رد فعل بل هي استمرار تاريخي في الجرائم؟".

ومن الناحية العسكرية، أجاب: "من المرات القليلة التي ربما تكون النادرة أن تدخل إسرائيل معركة تفشل فيها ابتداءً، ثم تمر طيلة هذه المدة دون أن تحقق نتائج عسكرية، بل ويعترف قادتها بالاستمرار في فشلهم في تحقيق الأهداف".

وعوضا عن ذلك، لجأ الاحتلال لارتكاب جرائم مروعة ضد المدنيين، في محاولة لكي وعيهم تجاه المقاومة، وهو أيضا دليل فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العسكرية واندفاعه للضغط على الحاضنة الشعبية.