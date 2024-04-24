يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 201على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى34151 شهيدًا، و77084 مصابًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ولليوم السادس على التوالي، تواصل الطواقم البحث عن جثامين شهداء في المقبرة الجماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونس.

وفي أحدث التطورات، استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الأربعاء، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ201.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من مدرسة أبو عربان في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات شمال غرب المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات، تزامنا مع قصف بالمدفعية في محيط المكان.

وسُجلت إصابات في صفوف المواطنين، جراء قصف الاحتلال المدفعي على مناطق مختلفة من أحياء مدينة غزة، وشمال القطاع، كما سُمعت أصوات انفجارات ضخمة ومتواصلة مع تصاعد ألسنة الدخان في أحياء الزيتون، والشجاعية، والتفاح، والدرج، وتل الهوا، والرمال في مدينة غزة.

وشمال القطاع، أصيب عدد من المواطنين، في قصف مدفعي متواصل على بلدات بيت لاهيا، وبيت حانون، وشرق جباليا.

واستهدفت غارة جوية من طائرة حربية إسرائيلية أرضًا زراعية بمنطقة ترانس البابا في منطقة الزوايدة، وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وحلقت طائرات الاحتلال دون طيار على علو منخفض في أجواء المنطقة الغربية من مدينة غزة.

وجنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة على مقربة من الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، عشرات القذائف صوب مناطق عبسان، وخزاعة، والزنة.