قال الخبير العسكري واصف عريقات، إنّ المقاومة خططّت لحرب طويلة الأمد منذ اللحظة الأولى لاندلاعها، وهذا يعني استخدام السلاح إينما تحتاجه وبالقدر اللازم فقط، وهو ما يجعل الإصابات دقيقة ومحققة.

وأضاف عريقات في حوار خاص مع "الرسالة نت"، أنّ "هناك تقنين في استخدام السلاح والمعدات القتالية؛ فمن خطط للحرب يعرف تمامًا أنها ستمتد طويلا".

وأوضح أن استخدام قذائف الهاون، له تأثير معنوي ومادي، مردفًا: "التأثير المعنوي يؤثر على معنويات الجنود في ظل وجودهم في القطاع، وترقبهم لعمليات نوعية ويوقع خسائر كبيرة".

وذكر الخبير العسكري، أن السلاح هو هجومي أكثر منه دفاعي، وينجح في إيقاع إصابات دقيقة محققة في الأرواح، إلى جانب سهولة حمله واستعماله، كما يصلح لحرب العصابات والتنقل بين الركام وإمكانية إخفائه والمحافظة عليه، ولا يحتاج لتغيير في البنية التحتية وسريع الاستعمال والحمل.