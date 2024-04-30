نقابات غزة تطالب بمقاطعة الاحتلال واعتبار الأول من أيار يوماً للتضامن مع عمّال فلسطين

دعا تجمع النقابات المهنية في قطاع غزة نقابات العالم واتحاداته العمالية وتجمعاته المهنية إلى اعتبار يوم العمال في هذا العام "يوماً للتضامن مع عمال فلسطين وغزة على وجه الخصوص ورفع الأعلام الفلسطينية والخروج بمسيرات ومظاهرات في كل أرجاء العالم".

كما دعا إلى "فضح ممارسات الاحتلال تجاه عمال غزة في كافة المحافل وعلى كافة الصعد القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وطالب التجمع في بيان أصدره بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يحيه العالم في الأول من أيار/مايو كل عام إلى "مقاطعة الاحتلال ونبذه وتركه يعيش العزلة والقطيعة".

وخصّ التجمع في مطالبته عمال النقل البري والبحري والجوي وكافة عمال وسائل النقل بالدعوة إلى مقاطعة كل الخدمات التي تخدم الاحتلال.

كما دعا البيان إلى مقاطعة كافة المنتوجات والبضائع التي ينتجها المحتل وتشجيع كافة القوى الشرائية في الأسواق العالمية على المقاطعة.

وطالب التجمع الحركات النقابية حول العالم بتوفير كل وسائل الدعم المادي والمعنوي للعمال في قطاع غزة تحت شعار "يا عمال العالم اتحدوا من أجل زملائكم وأطفالهم ونسائهم".

كما طالب ببذل كافة الجهود والطاقات والعمل على إيقاف الحرب المجنونة على قطاع غزة.

وقال تجمع النقابات المهنية في غزة أن يوم العمال يحل هذا العام "في الوقت الذي يتدفق فيه شلال الدم من عروق شعبنا الفلسطيني الذي يعيش أوقاتاً صعبة ترتكب فيها بحقه مجازر يندى لها جبين البشرية وحرب إبادة لم تبق ولم تذر على أرضنا الفلسطينية خصوصاً في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن العالم وخصوصاً العمال يحتفلون بيوم العمال العالمي في الأول من أيار كرسالة وفاء ومحبة للعمال وتأكيد على دورهم في خدمة الإنسانية وبناء المستقبل لشعوب الأرض وضمان لحقوقهم التي سطروها بعرقهم ودمهم بعد سنوات طوال ذاقوا فيها كل ألوان الظلم والعدوان من قبل مشغليهم.

وأشار البيان إلى أن عمال فلسطين وعلى وجه الخصوص عمال غزة يواجهون القتل والسحل وصنوف العذاب ويزج بالآلاف منهم في غياهب السجون وزنازين الموت وغرف التحقيق.

ولفت إلى معاناة العمال الذين يستشهدون تحت التعذيب أو يصابون بالاعاقات "ومن تم هدم بيته أو قتل أبناؤه منهم أو شرد إلى مخيمات الموت بلا طعام ولا شراب ولا دواء ينتظر مصيره وأجله المحتوم كباقي أبناء شعبه".

وخاطب التجمعز"أصحاب الضمير العالمي" بعد أكثر من مائتي يوم من حرب الإبادة على غزة وعمالها متسائلاً: "أما آن الوقت لنقول لهذا المحتل المجرم كفى سفكا للدماء كفى قهرا للأحرار كفى عربدة وطغيانا؟".

وطالب التجمع احرار العالم ونقابات واتحادات العمال باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة بمقاطعة الاحتلالز على كافة الصعد ومحاصرته بكافة الوسائل وتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية تجاه زملائهم من عمال غزة.