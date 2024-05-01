حرب الإبادة تدخل يومها الـ 208.. شهداء في غارات على منازل برفح وغزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 208 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، يومها الـ208، وسط قصف للطيران الحربي وللمدفعية الإسرائيلية للمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء، لا سيما مدن غزة، ورفح، ودير البلح، ومخيم النصيرات، ما تسبب في سقوط مزيد من الشهداء والمصابين، وتدمير مزيد من المباني والممتلكات.

وفي أحدث التطورات، ارتقى عدد من الشهداء وسقوط عدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، وهو ما أكدته مصادر طبية في مستشفى المعمداني في المدينة .

وأوضحت المصادر أنه تم انتشال 3 شهداء و4 جرحى بينهم أطفال عقب قصف المنزل في شارع الجلاء.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي تل الهوا جنوب غرب، وحي الصبرة وسط المدينة.

واستهدفت غارات من طائرة حربية إسرائيلية مخيم النصيرات، والمنطقة الشرقية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أفادت مصادر صحية باستشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها في قصف مدفعي استهدف شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.