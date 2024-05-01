مقررة أممية تنتقد عنف الشرطة الأمريكية في احتجاجات الجامعات

انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، العنف الذي تمارسه الشرطة الأمريكية ضد المشاركين في احتجاجات الجامعات للتضامن مع فلسطين.

وقالت المقررة الأممية في منشور لها على منصة "إكس"، الأربعاء، إنها أصيبت بـ "الدهشة" أمام العنف الذي تمارسه الشرطة الأمريكية تجاه "متظاهرين منددين بالإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة أجنبية أخرى".

ووصفت عنف الشرطة الأمريكية بـ "الحقيقة البشعة".

وطالبت ألبانيز بضمان أمن الطلاب والأكاديميين المتظاهرين.

واختتمت بالقول: "لتنتهي الإبادة الجماعية في غزة. ولينتصر العدل والعقل".

وفي 18 أبريل/ نيسان الفائت بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود "إسرائيل" بالأسلحة.