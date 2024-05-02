استشهاد أحد عناصر سرايا القدس برصاص السلطة في طولكرم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد أحد مقاتليها في طولكرم التابعة برصاص عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت في بيان، أن أجهزة السلطة قتلت المطار والمطلوب للاحتلال أحمد أبو الفول أحد عناصرها مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال غرب الضفة بعد إطلاق النار على سيارته.

وأكدت السرايا، أن عملية الاغتيال جريمة مشابهة لما تنفذه قوات الاحتلال من اغتيالات بحق المقاومين أمثال جهاد شحادة وعز الدين عواد وإخوانهم في طولكرم والشيشاني وإخوانه في نابلس.

وأفاد شهود عيان، أن عناصر السلطة حاصرت المركبة ثم أطلقت عليها النيران مما أدى إلى إصابة المقاوم بجروح خطيرة ومن ثم فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.