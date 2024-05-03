بن غفير يدعو نتنياهو لإقالة غالانت

طالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإٍسرائيلي، إيتمار بن غفير، بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الحرب يوآف غالانت من منصبه، معتبراً أنه "لا يصلح لمواصلة عمله وزيرا للدفاع".

وانتقد بن غفير، إقرار رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي و غالانت، تعيين قيادات جديدة في الجيش، مبيناً "غالانت، أحد أبرز المسؤولين عن إخفاقات 7 أكتوبر، لا يحق له تقرير تعيينات الجنرالات وتحديد قيادات هيئة الأركان العامة المقبلة لجيش الدفاع ولا علاقة لذلك بهوية الضباط المعينين الذين قد يكون بعضهم جديرين جداً، ولكن بقرار غالانت ذاته الاستمرار وزيرا للدفاع، وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته".

وكان جيش الاحتلال أعلن، الخميس، الموافقة على سلسلة تعيينات جديدة شملت مناصب رفيعة في قيادته بينها رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية.