حذرّت لجان العمل الإنساني والإغاثي برفح، من التهديدات الإسرائيلية بإبادة رفح، مضيفا: "إسرائيل من الناحية العملية تستهدف رفح بشكل يومي، مخلفة آلاف الشهداء منذ بداية العدوان، ودمرّت الآلاف من المنشآت كذلك".

وقال مسؤول اللجان الإغاثية محمد الشريف، في تصريحٍ خاص لـ "الرسالة نت": "هذا الاستهداف يترافق مع كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها النازحون على صعيد انتشار الأوبئة وافتقارهظ للخدمات الأساسية من مياه شرب نظيفة أو حتى توفر المياه على صعيد الاحتياج العائلي".

وتابع: "هذا كله يترافق مع الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها أصحاب الخيم، في ظروف تنعدم فيها البنية التحتية، وتغرق بالمكاره الصحية، في ظل تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في توفير أدنى مستلزماتهم".

وأكدّ أن الاحتلال يمارس تضليلًا مدعومًا بالإدارة الامريكية تجاه الرأي العام الدولي والعالمي، حول نيته توفير خيام ومناطق للإيواء، مردفًا: "القطاع بكل محافظاته مدمر ولا يوجد بنية تحتية ولا مدنية، والانتقال الذي يتحدثون فيه هو الانتقال إلى الأماكن المدمرة".

وأشار إلى، أنّ إسرائيل استهدفت مركز العاملين في الجانب الاغاثي برفح، في محاولة لإغراق المنطقة بالمجاعة، "وإبادة المدينة سيغلق رئة الشريان الرئيسي في القطاع وهو المعبر".

ونبه الشريف إلى، معاناة عشرات الآلاف من المرضى وذويهم، وكل هؤلاء اليوم أمام خطر محدق يمسّ حياتهم، وهذا يستدعي من العالم وقف الجنون الإسرائيلي باستهداف سكان القطاع.