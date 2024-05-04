(بالفيديو والصور) انتشال جثمان شهيد أثناء هدم الاحتلال منزل محاصر شمال طولكرم

انتشلت جرافة الاحتلال جثمان شهيد، فجر اليوم السبت، أثناء هدم المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، دون معرفة هويته بعد، وقامت برميه على الأرض، ومنعت مركبة الاسعاف من الوصول إليه.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى أحد الشهداء في بلدة دير الغصون شمالي طولكرم"، وذكر مراسل التلفزيون العربي، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه طاقم التلفزيون العربي في دير الغصون".

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لموقع المنزل، الذي تم هدمه في الحي الشرقي للبلدة، منذ أكثر من ثماني ساعات، وتفرض منع التجوال على البلدة، في الوقت الذي تواصل أعمال التجريف لركام المنزل، والبحث والتمشيط في محيطه برفقة الكلاب البوليسية، وسط إطلاقها للأعيرة النارية بكثافة في المكان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فرضت طوقا عسكريا مشددا في محيط المنزل، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات المرتفعة في المكان، قبل أن تستهدفه بوابل من الرصاص وقنابل "الإنيرجا"، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في محيط المكان.

وتدعي قوات الاحتلال أن شبانا تحصنوا داخل المنزل، تتهمهم بتنفيذ عملية إطلاق نار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عند مدخل قرية بيت ليد شرق طولكرم، أدت إلى مقتل جندي.