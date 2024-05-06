حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 213.. شهداء ومفقودون في قصف منازل مأهولة برفح

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 213 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، مشيرًا لوصول 29 شهيدًا و110 إصابة منها إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34683 شهيدًا و78018 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

أنه لا يزال عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ 213 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

استشهد 22 فلسطينيًا بينهم 8 أطفال إثر غارات للاحتلال استهدفت 11 منزلا في رفح منذ مساء أمس.

وأفادت مصادر محلية، بأن 22 شهيدًا بينهم ثمانية أطفال سقطوا إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت 11 منزلًا في رفح جنوبي قطاع غزة.

باستشهاد 9 فلسطينيين جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا لعائلة قشطة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

بوصول 9 شهداء لمستشفى النجار جراء قصف الاحتلال منزل عائلة قشطة في حي التنور في مدينة رفح، وهم: الطفل الرضيع هاني هاني محمود قشطة (7 أشهر)، وشادي محمود علي قشطة (28 عاماً)، ومحمود علي حمدان قشطة (68 عاماً)، وشهد محمود علي قشطة (21 عاماً)، ومي حجازي (قشطة)، ورؤى هاني محمود قشطة (5 أعوام).

كما تم انتشال أشلاء ثلاثة شهداء هم: حياة نصار حسين قشطة (60 عاماً)، وقمر هاني محمود قشطة (4 أعوام)، وليان فادي محمود قشطة (10 أعوام).

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة الحشاش في منطقة عريبة شمال رفح، واستهدفت غارة جوية إسرائيلية خربة العدس شمال شرقي رفح.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصف الاحتلال منزلاً في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة بيت حانون شمال القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

عن مصادر طبية أن 6 شهداء ارتقوا وأصيب عدد من المدنيين جراء استهداف الاحتلال كرفان داخل مدرسة تؤي نازحين مقابل بلدية النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى أن طائرة استطلاع تابعة للاحتلال قصفت بصاروخ استطلاع واحد على الأقل كرفانًا داخل مدرسة تأوي نازحين مقابل بلدية النصيرات وسط القطاع.

وارتقى 7 شهداء؛ بينهم 3 أطفال، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم يبنا بمدينة رفح. بينما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً آخر لعائلة "شتيوي" شرق المدينة.

وأوضحوا، أن 4 شهداء بينهم طفلان سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة شرق مدينة رفح، بينما ارتقى 9 شهداء بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.

واستشهد 4 مواطنين بينهم رضيع إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.

وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق أمس 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.