الأونروا: إسرائيل توجه الفلسطينيين برفح لمكان غير مناسب للسكن

قال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة سكوت أندرسون، الاثنين، إن المكان الذي وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة إليه "غير مناسب للسكن".

وأضاف أندرسون في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الساحل الغربي لقطاع غزة "منطقة رملية" فيها الكثير من الشواطئ"، وهو ليس مكاناً مناسباً لنصب الخيام والمكوث ومحاولة العيش وتلبية احتياجات السكان الأساسية اليومية.

وجدد المسؤول الأممي التحذير بأن التداعيات المحتملة لأي هجوم إسرائيلي واسع النطاق في رفح سيكون "كارثي" على 1.4 مليون شخص، نصفهم تقريباً من الأطفال.

وشدد أندرسون أن المكان الذي وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة إليه "ليس مناسبا" للسكن.

وصباح الاثنين وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات لعشرات الآلاف من الفلسطينيين بالإخلاء القسري لبعض الأحياء شرق رفح المكتظة بالنازحين.

وتتصاعد تحذيرات فلسطينية ودولية من ارتفاع كبير محتمل في عدد الضحايا إذا نفذت "إسرائيل" تهديدها باجتياح عسكري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".