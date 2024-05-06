سفير فلسطيني سابق لـ(الرسالة نت): 4 إنجازات حققتها المقاومة في العملية التفاوضية قبل حصد نتائجها

قال السفير الفلسطيني السابق وعضو الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي الخارج د. ربحي حلوم، إن المقاومة قدمّت نموذجا استثنائيا في صلابة الموقف السياسي، "فاوض نصف دول العالم، وعلى رأسها حلف النيتو برئاسة أمريكا، وأكبر قوى الشر في العالم؛ وتعرض لضغوط استثنائية، ولم ينتزعوا موقفا واحدًا منه".

وعددّ حلوم سلسلة إنجازات حققتها المقاومة في العملية التفاوضية، قبل أن تحصد نتائجها.

وأضاف حلوم: "مبدأ التفاوض مع المقاومة بحد ذاته انجاز يسجل لها، فالحرب شنّت أساسا للقضاء عليها وإبادتها وفق الأهداف الأمريكية والإسرائيلية المدعومة من الدول الغربية وبعض الأطراف العربية؛ لكنّهم اليوم يفاوضونها على وقف اطلاق النار، وهذا بحد ذاته أول انتصار في معركة التفاوض".

أمّا الانجاز الثاني، فيتمثل في رؤية اليوم الثاني للحرب، التي كانت تقضي بإزالة المقاومة وإيجاد بديل عنها؛ ثم هم اليوم يفاوضونها في تفاصيل وقف الحرب وفي مراحل تسبق اليوم الثاني، وفق تعبيره.

وأشار إلى الانجاز الثالث الذي يتمثل في إصرار المقاومة وتمسكها بشروطها رغم شراسة الهجوم البربري الإسرائيلي وحالة الضغط السياسي غير المسبوقة، التي كانت تستهدف انتزاع الموقف السياسي من المقاومة واخضاعها.

وبين أن الانجاز الأهم وهو الرابع، تمثل في وحدة الحال المقاوم ميدانيا وسياسيا في إدارة المشهد، وللمرة الأولى تقف المقاومة معا في موقف سياسي موحد تجاه عملية تفاوضية تذل الاحتلال وترغمه على التراجع، وفق قوله.

وذكر حلوم أنّ هذه الإنجازات حققتها المقاومة ابتداءً قبل الحصول على شروطها التي يقرّ بها العدو اليوم، تحت ضغط الهزيمة وشعور عدم قدرته على تحقيق الأهداف المعلنة.