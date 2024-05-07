وفد قيادي من حماس يصل إلى القاهرة لمتابعة جهود المفاوضات مع الوسطاء

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الثلاثاء، أن وفدًا رفيعًا برئاسة نائب رئيس حركة حماس د. خليل الحية، وصل إلى القاهرة لمتابعة جهود المفاوضات مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إن وفد الحركة يضم د. غازي حمد، وزاهر جبارين، ومحمد نصر.

وأشارت إلى أن الوفد وصل إلى القاهرة لمتابعة الجهود مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لإنجاز اتفاق وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة.

وأمس الإثنين، أعلنت حركة حماس، أنها أبلغت الوسيطين المصري والقطري، موافقتها على مقترحهما لوقف إطلاق النار.

وقالت حماس في تصريح صحفي، إن رئيس المكتب السياسي للحركة القائد إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة الحركة على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

