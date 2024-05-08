أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وحرس الحدود عن مقتل يتيف ليف هاليفي، من قوة "اليمام" الخاصة متأثراً بإصابته في الاشتباكات مع خلية من كتائب القسام في بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إن القائد والمقاتل في الوحدة أصيب بجروح قاتلة أثناء عملية في طولكرم.

وأصيب هليفي خلال اشتباك مع ثلاثة من مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام بعد حصارهم في منزل ببلدة دير الغصون شمال طولكرم لأكثر من 15 ساعة.

وأشارت شرطة الاحتلال إلى نقل هاليفي في حالة حرجة إلى مستشفى بيلينسون، حيث صارع الموت في الأيام القليلة الماضية.

ويتيف هو ابن يورام هاليفي، مسؤول وحدة "اليمام" السابق ومسؤول شرطة الاحتلال السابق بالقدس.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بقوات اليمام بلدة دير الغصون في (4/5/2024) وحاصرت خلية لكتائب القسام وخلال تصدي الخلية للوحدة الإسرائيلية قتل هليفي، فيما استشهد خلال الاشتباك تامر رأفت عبد الرحمن فقها (32 عاما)، وعلاء أديب عبد الجابر شريتح (45 عاما)، واسال بشير توفيق بدران (42 عاما)، وعدنان تيسير كامل سمارة (40 عاما(.