الأونروا: 429 نازحًا كانوا يبحثون عن مأوى في مباني الوكالة (قُتلوا) بغزّة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس الأربعاء، أن "429 نازحا فلسطينيا كانوا يبحثون عن مأوى في مباني الوكالة، (قُتلوا) منذ بدء العدوان".

وأضافت الأونروا، في تصريحٍ صحافي، أنّ "مباني الوكالة في قطاع غزة، تعرضت إلى 368 هجوما منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وطالبت المنظمة في تغريدة لها عبر منصة "إكس"، بـ"وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وفي وقت سابق، حذّر مدير منظمة "الصحة العالمية" (تابعة للأمم المتحدة)، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن "1.4 مليون شخص، بينهم 600 ألف طفل، معرضون للخطر في مدينة رفح"، جنوبي قطاع غزة.

وأعرب غيبريسوش، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، عن "قلقه البالغ إزاء الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على مدينة رفح، والتي دفعت الكثير من سكان المدينة للفرار بحثا عن الأمان".

وأوضح أنه "وبعد الهجوم البري الإسرائيلي على رفح، غادر ما يقدر بنحو 30 إلى 40 ألف شخص رفح للذهاب إلى خان يونس ودير البلح".

وكان غيبريسوس حذر في وقت سابق من اليوم، من أن "كمية الوقود في مستشفيات جنوب قطاع غزة، لا تكفي إلا لثلاثة أيام فقط".

وقال غيبريسوس على منصة "إكس" إن "الوقود في مستشفيات جنوب غزة يكفي لثلاثة أيام فقط، ما يعني أن عملها قد يتوقف قريبا".