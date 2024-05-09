أردوغان يؤكد أهمية دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، أهمية دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بأن الرئيسين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والبرازيل، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية.

وأشار أردوغان إلى أن موقف البرازيل تجاه الوحشية التي ترتكبها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية جدير بالتقدير، مشدداً على ضرورة زيادة جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

ولفت إلى أن "إسرائيل" تواصل تصعيد هجماتها وارتكابها للمجازر رغم قبول حماس وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية دعم المبادرات المتعلقة بالاعتراف بدولة فلسطين.

واوضح أردوغان أن تركيا تتابع أيضًا عن كثب التطورات المتعلقة بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، منوهًا إلى أن تركيا تحث الطرفين على العودة إلى المفاوضات والعمل لتحقيق سلام عادل على أساس الحق والقانون.

وفي سياق منفصل، أعرب الرئيس التركي عن تعازيه في ضحايا السيول والفيضانات جراء الأمطار الغزيرة في البرازيل، مؤكدًا وقوف تركيا إلى جانب الشعب البرازيلي.