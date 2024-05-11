حماس تعلّق على اعتماد قرار لصالح عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، ويُعَزِّز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، "نعدّ هذا القرار إقراراً بضرورة نيل شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتأكيداً على الالتفاف الدولي حول شعبنا، في مواجهة الإرادة الأمريكية الداعمة لحرب الإبادة التي تُشن ضده".

ودعت دول العالم الحرة، إلى تكثيف جهودها، وتقديم كل سبل الإسناد والدعم لشعبنا الفلسطيني، التوّاق للحرية ولنَيل حقه في تقرير المصير.

وأضافت، "كما ندعو مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والعمل بشكل جدي لوقف المجزرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية في قطاع غزة، والتي تنتهك من خلالها كافة القوانين والمواثيق التي بُنِيَ عليها ميثاق الأمم المتحدة".

ومساء أمس الجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، في حين وصفت إسرائيل القرار بـ "السخيف" وأنه "انتهاك واضح" لميثاق المنظمة.

وقالت الجمعية العامة في قرارها إن الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.

وينصُ القرار على تعزيز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها في الأمم المتحدة، دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة.

كما سيسمح مشروع القرار لفلسطين بتقديم المقترحات والتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل.

دول تحدد موعد إعلانها الاعتراف بدولة فلسطينية

من جهته، ذكر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء أمس الخميس أن إسبانيا وأيرلندا ودولا أخرى بالاتحاد الأوروبي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 مايو/ أيار الجاري.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مارس آذار إن إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا اتفقت على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، باعتبار أن حل الدولتين ضروري لتحقيق سلام دائم.

وردا على سؤال لمحطة الإذاعة الإسبانية (آر.إن.إي) عما إذا كان ال21 من الشهر الجاري هو الموعد الذي ستعترف فيه إسبانيا وأيرلندا إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية، أكد بوريل ذلك مشيرا إلى سلوفينيا أيضا.

وأضاف "هذا عمل رمزي ذو طبيعة سياسية. أكثر من مجرد اعتراف بدولة، سيعترف بإرادة تلك الدولة (الفلسطينية) في الوجود"، مضيفا أن بلجيكا وبلدانا أخرى ستتخذ القرار ذاته على الأرجح.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في وقت سابق إن قرار الاعتراف بدولة فلسطينية اتُخذ، دون تحديد موعد إعلانه.

وفي حين لم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية على طلبات للتعليق حتى الآن، قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب هذا الأسبوع إن سلوفينيا ستعترف بدولة فلسطينية بحلول منتصف يونيو/ حزيران القادم.

المصدر : وكالات