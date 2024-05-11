أبو عبيدة: وفاة أسير إسرائيلي متأثرًا بإصابته في قصفٍ للاحتلال على القطاع

أعلن المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "أبو عبيدة"، يوم السبت، عن وفاة أسير إسرائيلي متأثرًا بجراحه لعدم تلقيه العناية الطبية المكثفة اللازمة بسبب خروج مستشفيات القطاع عن الخدمة جرّاء استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية في القطاع.

وأفاد أبو عبيدة بأنّ الأسير يدعى "نداف بوبلابيل" (51 عامًا) و يحمل الجنسية البريطانية، ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

وأشار الناطق باسم "القسام" إلى أنّ الأسير الإسرائيلي البريطاني أصيب في استهداف طيران الاحتلال لمكان احتجازه قبل أكثر من شهر بصحبة الأسيرة القتيلة "جودي فانشتاين".

وكان أبو عبيدة أعلن الثلاثاء الماضي، عن وفاة الأسيرة الإسرائيلية "جودي فانشتاين" 70 عامًا متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها بعد قصف الاحتلال لمكان احتجازها، مشيرًا إلى أنها كانت قد أصيبت في السابع من أكتوبر الماضي بجراح وتم تقديم الرعاية الطبية لها ثم أعيد احتجازها بعد تعافيها، الا أنّ تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في القطاع حال دون تلقيها الرعاية الطبية اللازمة عندما أصيبت للمرة الثانية مما تسبب بوفاتها.