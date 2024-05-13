السفير الأمريكي لدى الاحتلال: لن نوقف الدعم العسكري لإسرائيل

قال السفير الأميركي لدى الاحتلال الإسرائيلي، جاك لوي، إن الولايات المتحدة لن توقف المساعدات والدعم العسكري لإسرائيل.

وأضاف السفير في مقابلة مع القناة العبرية 12: "نحن نقدم قدرا كبيرا من المساعدات ولقد فعلنا ذلك حتى قبل 7 أكتوبر، وزادت بعد 7 أكتوبر، وحتى هذا الأسبوع، عندما كان الجميع يركزون على قرار تأخير وتجميد شحنة واحدة من الأسلحة كل شيء يستمر في التدفق".

وأكد أنه من "من الخطأ الاعتقاد أن شيئا تغير جذريا بالعلاقة بين واشنطن وتل أبيب"، متابعاً "التحدي هو إضعاف حماس إلى درجة لم تعد تشكل فيها تهديدا".

وتابع السفير "هدفنا المشترك هو هزيمة حماس، وتحديد مكان قادة حماس وإغلاق الحدود أمام التهريب في كلا الاتجاهين".