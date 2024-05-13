حرب الإبـادة الجماعية تدخل يومها 220.. جرائم الاحتلال تتواصل بشمال غزّة ورفح

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 220على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأحد، إلى 35 ألفًا و34 شهيدًا، و78 ألفًا و755 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي أحدث التطورات الميدانية

انتشلت الطواقم الطبية أكثر من 20 شهيدًا وعشرات المصابين في مخيم جباليا. لافتًا النظر إلى أن قوات الاحتلال تستهدف مركبات الإسعاف وتمنعها من التحرك في جباليا.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب عيسى حمودة، من جباليا البلد، قد ارتقى شهيدًا بسبب تعرضه للضرب بمطارق من حديد على أيدي جنود الاحتلال أثناء اعتقاله.

وشنّ طيران الاحتلال غارة جديدة باتجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف ذات المنطقة.

وقصفت طائرات الاحتلال أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل في مخيم جباليا شمال غزة. منوهًا إلى أن جيش الاحتلال يقصف أحياء جباليا البلد بالمدفعية والطيران بشكل مكثف وعنيف.

واستهدفت مدفعية الاحتلال عزبة عبد ربه، شمال قطاع غزة. وأجبرت مئات الفلسطينيين على مغادرة مراكز إيواء في مخيم جباليا شمال غزة.

وبيّنت مصادر محلية، وقوع شهداء وإصابات إثر في غارة أمام جمعية بيت الخير بشارع النزهة في جباليا البلد.

وأفادت مصادر محلية، بوصول عدد من الإصابات لمستشفى المعمداني بغزة بعد تجدد الغارات على مخيم جباليا وأحياء الزيتون والشعف شرق المدينة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات جديدة في محاولة للتوغل داخل مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع تصدي المقاومة الفلسطينية لها واندلاع اشتباكات ضارية.

وتجدد القصف المدفعي "الإسرائيلي" شمالي النصيرات، إلى جانب استهداف شمال المحافظة الوسطى، تزامنًا مع سلسلة غارات على الجزء الشرقي من قطاع غزة بما في ذلك امتداد شارع صلاح الدين.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه انتشلت جثامين 10 شهداء من حي السلام شرقي مدينة رفح. بينما أفاد مراسلنا بأن قصفًا مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار كثيف استهدف حي السلام شرقي في وقت سابق اليوم.

وذكرت مصادر طبية أن أربعة شهداء، بينهم طفلة، وصلوا صباح اليوم الإثنين، إلى المستشفى الكويتي جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة مصلح فجر اليوم في حي البرازيل شرقي رفح، جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية قصفت، صباح اليوم، المناطق الشرقية لمدينة رفح. بينما أطلق مروحيات الاحتلال النار على ذات المناطق الشرقية.

وتواصل القصف الجوي "الإسرائيلي" على مناطق سكنية مكتظة في مخيم جباليا شمال غزة، واستهدفت قوات الاحتلال سيارات إسعاف تحاول التحرك داخل المخيم.

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين على مغادرة مراكز إيواء في مخيم جباليا، واستهدف الطيران الحربي عدة منازل وسط المخيم عرف منها: منزل لعائلة النيرب، أبو لحية، خليل، وعطا الله.

وتطلق قوات الاحتلال النار بكثافة على مراكز إيواء في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع محاولات آليات عسكرية "إسرائيلية" التوغل إلى وسط المخيم وسط اشتباكات ضارية مع فصائل المقاومة.