الإعلامي الحكومي: الاحتلال يقتل موظفاً أجنبياً ويصيب موظفةً أجنبيةً أخرى برفح

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، يوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل موظفاً أجنبياً وأصاب موظفةً أجنبيةً أخرى في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار المكتب في تصريح صحفي، أن الاحتلال استهداف الأجانب وهم يستقلون مركبة تابعة للأمم المتحدة، وتحمل علم الأمم المتحدة وعليها شارات المنظمة.

وأدان المكتب بأشد العبارات جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وبحق الطواقم الأجنبية العاملة في قطاع غزة، داعيا كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم المستمرة.

وحمّل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب الإبادة الجماعية، وعن جرائم استهداف الطواقم الأجنبية في قطاع غزة بشكل مقصود.

وطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف استهداف الطواقم الأجنبية التي تعمل في إطارها الإنساني والخدماتي والإغاثي.