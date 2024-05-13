أظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، إصابة 19 من جنوده، بينهم 14 في معارك برية بقطاع غزة، خلال الساعات ال 24 الماضية.

ووفق المعطيات المعلنة على موقعه الإلكتروني، بلغ عدد الجنود الجرحى 3 آلاف و434 منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسبق أن أفاد جيش الاحتلال، الأحد، بأن عدد جنوده الجرحى وصل إلى 3 آلاف و415. ويعني ذلك إصابة 19 جنديا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأفاد جيش الاحتلال بارتفاع عدد الجرحى بالمعارك البرية منذ 27 أكتوبر الماضي من ألف و660 إلى ألف و674، مما يعني إصابة 14 جنديا من الـ19 في هذه المعارك.

ومنذ الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده في مواجهات مع "حزب الله" بالقرب من الحدود اللبنانية.

وبالنسبة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلغ عددهم 620 جنديا وضابطا، بينهم 272 في المعارك البرية بغزة.

وتواجه سلطات الاحتلال الإسرائيلية اتهامات محلية بالتستر على حصيلة أكثر بكثير من القتلى والجرحى بين صفوف الجيش.