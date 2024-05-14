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^200 مثال: غزة العزة

استقالة مسؤول في المخابرات العسكرية الأمريكية بسبب الحرب على غزة

هاريسون مان
هاريسون مان

الرسالة نت

أعلن مسؤول سابق برتبة رائد في المخابرات العسكرية الأميركية، الاثنين، استقالته بسبب الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

وأوضح الرائد هاريسون مان، في رسالة، أن قدم استقالته بسبب "أذى معنوي ناجم عن الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل" في حربها على قطاع غزة.

وأضاف أن الخوف منعه لبضعة أشهر من البوح ببواعث الاستقالة، متابعاً "خفت من انتهاك معاييرنا المهنية ومن مسؤولين أحترمهم.. خفت من شعوركم بالتعرض للخيانة، أنا متأكد من أن بعضكم سيشعر على هذا النحو عند قراءة هذا".

ويعتبر مان أول مسؤول معروف في المخابرات العسكرية الأميركية يستقيل بسبب الدعم الأميركي للاحتلال.

رابط مختصر
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