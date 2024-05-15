قطر: إسرائيل تشترط استمرار الحرب للتوصل لصفقة للإفراج عن الأسرى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الاحتلال الإسرائيلي يشترط استمرار الحرب للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وأضاف الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للخارجية القطرية، إنه "في حال تنازل الإسرائيليون عن إصرارهم على الاستمرار في الحرب يمكن الوصول إلى اتفاق خلال أيام".

أكد أن دولة قطر مستمرة في جهودها مع الدول العربية الشقيقة والولايات المتحدة، في محاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في غزة.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، قال إن الجانب الإسرائيلي يفتقر إلى الوضوح في ما يخص التوصل إلى وقف لإطلاق النار والوضع في غزة عقب أي اتفاق محتمل.