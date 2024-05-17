شاهد| القوات المسلحة اليمنية تُسقط طائرة أمريكية في أجواء محافظة مأرب

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، إن الدفاعات الجوية اليمنية، تمكّنت من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 مساء أمس الخميس أثناء قيامِها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية.

وأشار سريع في بيان عسكري، إلى أن طائرة MQ9 تعتبر الطائرة الرابعة التي يتم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا ودعمًا لغزة. وأوضح أن الدفاعات الجوية استهدفت الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وأكد سريع أن القوات اليمنية بأتم جهوزيتها وعلى كل المستويات برًا وبحرًا وجوًا، مشددًا على أن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل وستكون القوات المسلحة لها بالمرصاد.