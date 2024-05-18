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الاحتلال يغتال قيادي في كتيبة جنين بقصف مروحي

القيادي في كتيبة جنين – سرايا القدس، إسلام فرج خمايسي
القيادي في كتيبة جنين – سرايا القدس، إسلام فرج خمايسي

الرسالة نت

استشهد القيادي في كتيبة جنين – سرايا القدس، إسلام فرج خمايسي، في قصف للاحتلال الإسرائيلي عبر الطائرات المروحية استهدف منزلا في مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن المطارد إسلام خمايسة استشهد فيما أصيب 8 آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في حي الدمج في مخيم جنين.

ويتهم الاحتلال خمايسة بتنفيذ عمليتي حرميش في 30 مايو 2023  والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، بعد استهداف مركبته بالرصاص شمال طولكرم.

كما يتهم خمايسة بتنفيذ عملية دهس قرب بلدة برطعة جنوب غرب جنين في 22/12/2023 أصيبت فيها مجندة إسرائيلية بجراح.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد القائد إسلام خمايسي، معاهدة على أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

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