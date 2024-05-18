بعد 8 أشهر من العدوان.. أبو زهري: المقاومة لازالت تقاتل وتصنع السلاح خلال المعركة

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، لازالت بعد 8 أشهر تقاوم ويدها هي العليا في المعركة، كما أنها جاهزة للاستمرار مهما طال أمد القتال.

وأضاف أبو زهري، في كلمته بمؤتمر الأحرار في مدينة إسطنبول التركية، في رسالة مهمة إلى الغربيين الذين وقفوا في وجه المقاومة وأعلنوا أن هدفهم تدمير حماس، بعد 8 أشهر المقاومة لازالت تقاتل ويدها هي العليا في المعركة، كما أن قيادتها السنوار أبو عبيدة الضيف كلهم بخير، وبسلاحها وأنفاقها بخير أيضًا."

وفيما يتعلق بمفاوضات وقف العدوان، أكد القيادي في حماس، "نحن نذهب إلى المفاوضات لوقف شلال دماء شعبنا، أما عن المقاومة فهي جاهزة للاستمرار مهما طال أمد هذه المعركة".

وأكدّ أبو زهري، أن حماس عنوان لأمة تعدادها 2 مليار نسمة بكل أطيافها، إنها ليست حزبًا فقط بل هي الأمة بأكملها، كما أنها لم تعد اسم لتنظيم فلسطيني بل عنوان لمشروع تحرير فلسطين.

وخاطب القيادي في الحركة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلَا: لا تظن أن حماس كغيرها إن وجدت كثيرًا من الحكام فإننا نقول لك بأن السنوار والضيف وأبو عبيدة شيء مختلف..ستبقى حماس وستسقط يا بايدن، الانتخابات قادمة وسنتذكر سويًا ذلك.

وأردف، أن من ظنوا بأن حماس لن تصمد أكثر من شهر على أكبر تقدير، اليوم الشهر الثامن، وإذا كان الاحتلال يستورد السلاح خلال المعركة فإن المقاومة تصنع السلاح خلال المعركة.

وأكد أبو زهري، أن الدعم الأمريكي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يدعم بايدن بالانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن من يتحكم في زمام الأمور هي المقاومة.