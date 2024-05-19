تخللتها مواجهات عنيفة.. حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

وفي التفاصيل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة إذنا وقرية الطبقة ببلدة دورا، بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، مما أسفر عن إصابة عشرات المواكنين بحالات اختناق، وقد تمت معالجتهم ميدانياً.

كما أفادت المصادر، بأن النيران اشتعلت في أراضي المواطنين بقرية الطبقة جنوب دورا، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز في القرية.

كما واقتحم جيش الاحتلال، قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اقتحموا قرية دير أبو مشعل، عقبها اندلاع للمواجهات، دون أن يتم التبليغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

وفي غضون ذلك، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من المداخل والمخارج المؤدية إلى مدينة أريحا بالاتجاهين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال وضعت حواجزاً عسكرية على عدد من المداخل والمخارج المؤدية لمدينة أريحها، ومحيطها.

وأضاف الشهود، أن الاحتلال يعيق حركة المواطنين، وتسبب بأزمات سير عند المدخلين الجنوبي والشرقي للمدينة، وطريق "هيئة التدريب"، وطريق "المعرجات".

اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم السبت، قرية كفر مالك إلى الشرق من محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وصادرت مركبتين واعتقلت طفلاً.

وافادت مصادر محلية، قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت النار بكثافة وبشكل مباشر تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أمجد جهاد سارب وصادرت مركبتين من القرية.