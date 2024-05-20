حماس تعزّي بوفاة الرَّئيس الإيراني ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح الاثنين، بخالص التعزية وعميق المواساة والتضامن إلى المرشد الأعلى قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، وإلى الحكومة الإيرانية، والشعب الإيراني الشقيق، بوفاة الرَّئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللّهيان، وممثل المرشد الأعلى وإمام الجمعة في تبريز محمد علي آل هاشم، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، إثر الحادث المؤسف والفاجعة الأليمة، في سقوط المروحية التي كانت تقلهم من شمال غرب إيران.

أعربت الحركة، في بيانها، عن مشاركتها الشعب الإيراني الشقيق مشاعر الحزن والألم، و"عن تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الحادث الأليم والمُصاب الجلل، الذي أودى بحياة ثلة من خيرة القيادات الإيرانية التي كانت لها مسيرة حافلة في نهضة إيران، ومواقف مشرّفة في دعم قضيّتنا الفلسطينية".

وسألت الله تعالى أن يتغمَّدهم جميعاً بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم الشعب الإيراني الشقيق وعائلات الضحايا وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.