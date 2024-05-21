إخلاء مستشفى كمال عدوان بعد استهدافه بمدفعية الاحتلال

بدأ مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة إجلاء المرضى والأطقم الطبية، يوم الثلاثاء، بعد تعرضه لقصف مدفعي مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في محيطه.

وقصف جيش الاحتلال قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى كمال عدوان بقذيفة مدفعية ما أدى إلى دمار كبير في القسم المخصص لاستقبال الجرحى.

وفي ظل تواجد قوات الاحتلال في المحيط، بدأت إدارة المستشفى إخلاء أقسامه من المرضى والجرحى والأطقم الطبية خشية تجدد قصفه أو اقتحامه كما حدث في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبذلك فإن جميع مناطق محافظة شمالي قطاع غزة باتت دون مستشفيات في ظل الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على مستشفى العودة والذي أدى لتوقف خدماته قبل أيام.

وأمس الاثنين، قصفت المدفعية الإسرائيلية بقذيفة مدفعية الطابق العلوي من مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وكان "العودة" أعلنت، الأحد، في بيان مقتضب، فرض قوات الاحتلال حصارا عليه الأمر الذي يمنع الطواقم الطبية من تقديم العلاج للمرضى والجرحى.