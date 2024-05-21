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الصحة بغزة تحذر من أغذية "فاسدة" بالأسواق عبرت للقطاع دون رقابة

الرسالة نت

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الثلاثاء، من وجود أغذية غير صالحة للاستخدام بأسواق القطاع، تم السماح بدخولها مؤخرًا إلى غزة دون إذن من جهات الاختصاص.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة تلغرام، إن "الفرق الصحية المختصة التابعة لها لاحظت أثناء متابعتها الميدانية وجود مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستخدام في الأسواق قد تم السماح بدخولها مؤخرًا إلى غزة دون إذن من جهات الاختصاص".

وحذرت من أن ذلك سيؤدي إلى "عواقب صحية وخيمة على صحة المواطن"، مناشدةً المجتمع الدولي بـ"ضرورة ايجاد آليات ضابطة تضمن سلامة هذه المنتجات قبل دخولها إلى قطاع غزة".
 

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