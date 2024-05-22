من مسافة الصفر.. القسام تنشر تفاصيل الإجهاز على 10 جنود في (كمين مركب) بجباليا

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية بغزّة، لليوم الـ 229 من معركة طوفان الأقصى، دك جنود الاحتلال وآلياته في كافة محاور التّوغل بقطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح الأربعاء، عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 10 جنود إسرائيليين في استهدافها قوات متوغلة شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.



وقالت "القسام"، في بيان عبر "تليغرام": "في عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي، بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية".



وتابعت: "وفور حضور قوة الإنقاذ، قام مجاهدونا بتفجير عبوة فيها، وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع".

كما وتمكّن مجاهدو القسام من قنص 3 جنود "إسرائيليين" شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي بيان منفصل، أعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنها تمكّنت من استهداف جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح".

واستهدفت كتائب القسام دبابة "إسرائيلية" من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكد مجاهدو القسام أنهم استهدفوا ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وسعّ جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، اجتياحه البري في مدينة رفح وسط قصف جوي ومدفعي وغطاء ناري كثيف واشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية، فيما أوقعت كتائب القسام قوة إسرائيلية في كمين شمال قطاع غزة.



وتقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند ما يعرف بـ"محور فيلادلفيا" المحاذي للحدود المصرية، باتجاه الغرب، ووصلت عند بوابة "صلاح الدين" وأطراف مخيم يبنا في مدينة رفح.



وأكد شهود عيان أنه طوال ساعات الليل خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، أثناء تقدمها في منطقة "محور فيلادلفيا"، وسط إطلاق الدبابات لقذائفها وتحليق مكثف لكافة أنواع طائرات الاحتلال الحربية.