حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 230.. مجازر الاحتلال متواصلة بغزة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 230 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

ارتقى 17 شهيدًا بينهم أكثر من 10 أطفال، وأصيب العشرات، فجر اليوم الخميس، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينتي غزة ورفح في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن 16 شهيدًا بينهم 10 أطفال، ارتقوا، كما أصيب عدد من المواطنين، ثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت المصادر بارتقاء مواطن إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب القطاع، يعود لعائلة الشاعر.

وفي مخيم النصيرات، ارتقى 8 شهداء وأصيب عدد آخر عدد منهم بجروح خطيرة، جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا ماهولًا في مخيم النصيرات، يعود لعائلة شهاب، ما أدى لارتقاء 8 شهداء معظمهم من الأطفال والنساء والإصابة عدد اخر، مشيرة إلى أن عدد الشهداء مرشح الارتفاع في هذا القصف جراء الإصابات الخطيرة.