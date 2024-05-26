فيديو: أبو عبيدة يعلن أسر عدد من جنود الاحتلال في مخيم جباليا

أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، فجر اليوم الأحد، أسر وقتل وجرح جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين مركب شمال قطاع غزة

وأوضح أبو عبيدة، في كلمة مصورة بثتها الجزيرة، "تستمر حكومة العدو وجيشها الباغي في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، وتنتقل من فشل إلى فشل وتبحث عن إنجازات موهومة لتسويق أن مجازرها وضغطها العسكري ضد شعبنا سيخلق لها انتصاراً أو إنجازاً."

وأكد "تنبش قوات الاحتلال وسط أكوام الركام بحثاً عن رفات بعض أسراها الذين تعمدت قصفهم سابقاً، وتزج بآلاف الجنود بين الأزقة في جباليا، وغيرها لتبحث عن جثث، فتضحي بجنودها من أجل مكائد نتنياهو الشخصية والخاصة ومصالح حكومته المتطرفة الفاشية".

وتابع أبو عبيدة "يسوق جيش العدو استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي، وبالرغم من حرب الإبادة والتدمير العشوائي، إلا أن مجاهدينا كانوا ولا زالوا لقوات العدو بالمرصاد، فنفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في جباليا ورفح وبيت حانون وفي كل محاور العدوان والتوغل."

وبثت كتائب القسام تسجيلا مصورا عقب كلمة أبو عبيدة، يظهر فيه سحب جندي إسرائيلي أسير داخل أحد الأنفاق في مخيم جباليا شمال غزة ضمن الكمين المحكم المعلن عنه.