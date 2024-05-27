عشرات الشهداء بمجزرة الاحتلال بحق خيام النازحين في رفح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد نحو 35 فلسطينيا وإصابة العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين شمال غربي رفح، في جنوب قطاع غزة

وأوضحت الصحة، في بيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في المخيم الواقع بمنطقة يفترض أنها آمنة بحسب إدعاء الاحتلال ويوجد بها عشرات آلاف النازحين.

وأضافت أنه "لم يسبق وأن تم في التاريخ تحشيد هذا الكم الكبير من أدوات القتل الجماعي وتوظيفها مجتمعة أمام ناظري العالم كما يحدث في غزة حيث حرمان السكان من الماء و الغذاء والدواء والكهرباء والوقود وسحق البنية التحتية و تدمير جميع المؤسسات وسحق المنظومة الصحية"