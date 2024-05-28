منسق أممي: أخبار رفح (قاتمة) والغارات أحرقت نساء وأطفال أحياءًا

قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إن أخبار رفح قاتمة والغارات قتلت عشرات بينهم نساء وأطفال أحرقوا أحياء.

وأضاف في تصريح له، أنه "لا يمكن أن يستمر هذا الإفلات من العقاب ونطالب بحماية المدنيين في غزة".

بدورها أشارت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إلى أنه "لا وصف مناسبا للاستهداف العشوائي والمتعمد في غزة، وأن الوحشية (الإسرائيلية) مستمرة في غزة دون أي مبرر".

وأكّدت أن "(إسرائيل) مستمرة في ارتكاب إبادة جماعية، ولا تقف عند أي خطوط حمراء في غزة، بهدف تدمير سكان قطاع غزة".

أما المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، فيليب لازاريني، فقال إن "مشاهد (مجزرة) رفح مروعة والقتلى بينهم أطفال ونساء يعيشون في ملاجئ مؤقتة بعضهم أحرق حتى الموت".

وأضاف في تصريح الإثنين، أن "هناك صعوبة كبيرة في التواصل مع فرقنا برفح وبعض موظفينا في عداد المفقودين".

وتابع "نفعل ما بوسعنا لمواصلة تقديم المساعدات ولكن مع مرور الوقت يصبح الأمر شبه مستحيل".

وكان جيش الاحتلال قد قصف مساء الأحد، مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بأكثر من 8 صواريخ، ماأدى إلى استشهاد 35 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء، فيما رجحت طواقم الإغاثة في غزة "ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة غياب الإمكانيات الطبية لتقديم العلاج للمصابين بحروق شديدة".

وأظهرت المشاهد المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي جثامين شهداء أطفال ومدنيين متفحمة، ومنها تعرضت للبتر.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.