الرشق: بات واضحاً للعالم أن قرار الاحتلال هو القتل المباشر والمتعمد لأكبر عدد من المدنيين

أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه بات واضحاً للعالم أنَّ قرار الاحتلال هو القتل المباشر والمتعمَّد لأكبر عدد من المدنيين في رفح وكلّ قطاع غزّة.

وأشار الرشق في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن حالة من الهيجان والتعطّش للدماء والقتل والانتقام أصيب بها نتنياهو وجيشه بسبب الهزائم والخسائر التي تلاحقهم على أيدي أبطال المقاومة، وبسبب العزلة الدولية وحالة السخط العالمي المتنامي ضد الكيان النازي.

وشدد على أن النساء والأطفال والشيوخ هم الأهداف المباشرة لجيش الاحتلال ولصواريخه الأمريكية التي يدّعي أنّها دقيقة، مبينًا أن محاولات الاحتلال تبرير مجازره في رفح باستهداف مقاومين، هي حججٌ سخيفة لن يصدقها العالم، فأغلب الضحايا هم مدنيون نازحون في خيامهم، ولا وجود لمسلّحين بين النازحين في الخيام.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس: “يظنُّ الاحتلال النازي أنَّه يخدع العالم، بزعمه الباطل أنَّه لم يقصد قتل وحرق الأطفال والنساء، وادّعائه بالتحقيق في جرائمه، ونقول للاحتلال: لا أحد في العالم بات يصدّق أكاذيبكم، ولا أحد ينتظر منكم نتائج تحقيقات كاذبة”.

وأضاف: “إنْ ظنَّ نتنياهو وجيشه أنّهم بتصعيد مجازرهم وإرهابهم يمكن أن يفلحوا في كسر إرادة شعبنا وتحقيق نصر مزعوم فهم واهمون، فهذه الدّماء الزكيّة والتضحيات العظيمة لشعبنا ستُذكي روح الصمود والإرادة والمقاومة، وستزهر ثورة وبراكين غضبٍ ولهبٍ في وجه هذا الاحتلال النّازي، حتى رحيله عن أرضنا وزواله”.