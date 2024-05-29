القسام تكشف عن تفاصيل (استدراج قوة إسرائيلية) ومحاولة أسر جنودها

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مجاهديها تمكّنوا، أمس الثلاثاء، من تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة إسرائيلية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح، وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر.

وأكدت القسّام أنه بعد وصول قوات النجدة تمكن المجاهدون من قنص جنديين من أفراد القوة.

وأوضحت أنه خلال محاولة أحد المجاهدين أسر أحد الجنود قام العدو بقتله وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية.

وفي بلاغ عسكري منفصل، قالت كتائب القسام، إنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق العبد جبر بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوب القطاع.

وتمكّنت كتائب القسام من تفجير عبوة رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جنديًا وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة ملعب الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وقنصت كتائب القسام جندياً من جيش الاحتلال في قرية الشوكة شرق رفح.

كما استهدفت كتائب القسام، عدداً من جنود الاحتلال الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد "TBG" في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، إنها تمكنت من استهداف جرافة لجيش الاحتلال من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل زعرب بحي السلطان غرب مدينة رفح.