حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ237.. شهداء في غارات الاحتلال المتواصلة على غزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 237 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وفي أحدث التطورات، استشهد 4 مواطنين وأصيب 15 آخرين في قصف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة زقوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد 3 مواطنين برصاص قناصة جيش الاحتلال في شارع 8 ومحيط الكلية الجامعية بحي تل الهوا غرب مدينة غزة.

أما في مدينة رفح، نسف الاحتلال عدد من المباني، كما استهدف بالقصف المدفعي وإطلاق النار منطقة تل زعرب غرب المدينة.

واستشهد ثلاثة شهداء مواطنين وأصيب خمسة آخرون جراء قصف استهدف منزلاً لعائلة المحتسب بحي تل السلطان غربي رفح.

وارتقى اثنين من طواقم الإسعاف التابع للهلال الأحمر نتيجة استهداف إحدى سيارات الإسعاف التي كانت متجهة لإخلاء جرحى وشهداء في منطقة دوار أبو السعيد بتل السلطان.

وقصفت دبابات الاحتلال بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36171 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والاطفال، وإصابة 81420 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.