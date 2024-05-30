حماس: قرار الاحتلال الإفراج عن الأسيرة وفاء جرار يهدف للتملص من جريمة بتر أطرافها

أكدت حركة حماس أن إعلان سلطات الاحتلال الصهيوني الإفراج عن المعتقلة الجريحة وفاء جرار بعد أيام قليلة من صدور أمر اعتقالها الإداري هو محاولة صهيونية للتنصل مما تعرضت له الأسيرة أثناء اعتقالها وإصابتها إصابة خطيرة بترت على إثرها أطرافها السفلية، وتهرب الاحتلال من علاجها، وهو ما يشكل جريمة مركبة يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

وطالبت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس المؤسسات الحقوقية توثيق هذه الجريمة وما تعرضت له الأسيرة جرار لحظة اعتقالها التعسفي من بيتها في جنين، وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها أسرانا، لمحاسبة الاحتلال وقادته المجرمين الذين يمارسون ساديتهم بوحشية على أسرانا في سجونهم النازية.